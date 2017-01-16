На донецком направлении бои идут по всей линии соприкосновения

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, однако один боец ВСУ получил ранение, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении эпицентром боевых действий было н.п. Троицкое, где в светлое время суток противник неоднократно открывал огонь из гранатометов и 120-мм минометов. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Новоалександровке. В Станице Луганской и Золотом противник применял легкое вооружение. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 3 - минометных.

На донецком направлении боевая активность противника наблюдается по всей линии соприкосновения, кроме Донецкого аэропорта. В Новгородском произошел ряд мощных минометных обстрелов позиций сил АТО по разным направлениям, в частности, боевики выпустили по позициям украинских военных 54 мины. Также неспокойно было в Авдеевке, где противник вел минометный и артиллерийский огонь со стороны Ясиноватой. Кроме этого, НВФ применили минометы в Новолуганском. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении боевики нарушали режим тишины по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник применил минометы и пушки. Основные "горячие точки", как и раньше, - Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. За сутки на мариупольском направлении произошло 37 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с из тяжелого вооружения.

"Украинские войска ведут интенсивный огонь в ответ", - сообщил Мотузяник.

Отметим, за минувшие сутки российско-оккупационные вооруженые формирования в зоне проведения АТО 60 раз открывали огонь, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня утром, 16 января, сообщил пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Гнутово, из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Кроме того, по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

Спецназ РФ "воспитал" морпехов "ДНР": ранены 20 боевиков - ГУР



На временно оккупированной территории Донбасса среди местных военнослужащих и военных Российской Федерации произошло столкновение, в результате которого 20 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"14 января с.г. между военнослужащими 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из числа местного населения и подразделения специального назначения ВС РФ возникли столкновения. В результате конфликта было травмировано 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска", - отмечается в сообщении.

По информации ГУР, для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины среди военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовск направлено подразделение специального назначения из состава 1 АК (Донецк) ВС РФ. Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что российские военные, находящиеся на Донбассе, причиняют себе умышленные телесные повреждения, чтобы избежать участия в боевых действиях.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - отмечается в сообщении ГУР.

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