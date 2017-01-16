В Украине уже демонтировали 1320 памятников Ленину

Украинский институт национальной памяти констатирует присвоение имени Степана Бандеры 34 объектам топонимики из 51,5 тысячи, переименованных в рамках декоммунизации. Об этом говорится в сообщении, распространенном на Facebook странице института.
"Из более 50 тысяч переименованных в рамках декоммунизации улиц, площадей и других объектов топонимики только 34 назвали в честь Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и городе Киеве по 1; в Киевской области – 2; в Ивано-Франковской и Николаевской по 3, в Хмельницкой – 4, в Черкасской – 8 и в Черновицкой – 10)", – говорится в сообщении.
Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович также отмечает, что за время декоммунизации было демонтировано 1320 памятников "вождю пролетариата" и установлено 4 памятника лидеру ОУН (все на Западной Украине и все без участия органов государственной власти, усилиями общественности и местного самоуправления).
По мнению Вятровича, "попытки творить "культ Бандеры" по канонам "культа Ленина" вредны как для понимания его месте и роли в нашей истории, так и для адекватного почитания. Но еще более вредными являются попытки выдумать этот культ и представлять декоммунизацию как "бандеризацию".
В августе 2016 года сообщалось, что в Украине демонтировали более 1,2 тыс. памятников Ленину.
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