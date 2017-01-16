Боевики готовят диверсии для дискредитации украинских спецслужб

Боевики "Л/ДНР" получили указание от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций по дискредитации украинских спецслужб, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным группы, дано указание разработать детальные планы проведения спецопераций на территории "ДНР" и "ЛНР" под видом ДРГ СБУ и ГУР Минобороны Украины по подрыву гражданских объектов в тылу, диверсий на транспорте, ликвидации отдельных, заранее определенных "представителей местной власти".

"Разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности, с одновременным планированием их масштабного освещения в СМИ", - уточнил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Там также подчеркнули, что приведение планов спецопераций в действие должно осуществляться исключительно по сигналу из Москвы.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" устраивают "сафари" на мирных жителей.

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