Апелляционный суд оставил полковника Безъязыкова под стражей

Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова на решение Шевченковского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля.
Такое решение объявил председательствующий в коллегии судья Вячеслав Дзюбин, сообщает "Укринформ".
"Коллегия судей постановила: апелляционные жалобы адвокатов..., которые действуют в интересах Безъязыкова, оставить без удовлетворения", - отметил судья.
На стадии заявления ходатайств, предшествовавшей рассмотрению апелляционной жалобы по существу, адвокаты просили вызвать для допроса свидетелей, на показаниях которых основывается подозрение Безъязыкову. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего защита заявила отвод коллегии судей. Однако, посовещавшись, судьи решили, что оснований для этого нет, и перешли к рассмотрению апелляционной жалобы по существу.
Ивана Безъязыкова - военного разведчика, полковника Вооруженных сил Украины, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".
13 декабря в СБУ заявили, что полковник Безъязыков был завербован российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону (РФ) для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб. Согласно данным спецслужбы, Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами Луиз, Дядя Ваня, Полковник, Иван Николаевич.
14 декабря Шевченковский районный суд города Киева избрал для него меру пресечения в виде 2-месячного содержания в СИЗО.
Полковника ВСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 УК (участие в террористической организации).
28 декабря 2016 года Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.
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