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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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В зоне АТО – 60 обстрелов. Ранен один военный
время публикации: 06:53
последнее обновление: 06:55
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За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 60 раз открывали огонь, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня утром, 16 января, пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров сепаратисты били по Павлополю, Красногоровке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Гнутово, Широкино и Красногоровке. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреливали Новозвановку и Троицкое. По Новозвановке также били из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов сепаратисты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российскогоккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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