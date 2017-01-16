В 2016 году пограничники задержали 35 организаторов банд

В течение прошлого года украинские пограничники совместно с другими правоохранительными органами и коллегами сопредельных стран и международных организаций пресекли деятельность более 150 противоправных групп. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В 2016 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек, ликвидировали 24 канала незаконной миграции и прекратили функционирование 11 каналов торговли людьми", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГПСУ, в прошлом году в рамках мероприятий по противодействию незаконной миграции пограничниками задержано 35 организаторов преступных групп, из которых пятеро были иностранцами. В частности, совместно с подразделениями Пограничной стражи Республики Польша были ликвидированы африканский, сирийский и турецкий каналы, а в августе 2016 года совместно со словацкими коллегами завершена операция по выявлению и ликвидации вьетнамского канала незаконной миграции.

Сообщается также, что стражи рубежей страны обнаружили и прекратили деятельность 6 преступных групп и задержали 12 организаторов, которые занимались торговлей людьми. Открыто и начато 19 уголовных производств по ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", выполнено более 60 поручений на проведение следственных (розыскных) действий.

Напомним, в конце декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет.

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