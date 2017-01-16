Украина может снова попасть в список "пиратских стран", предупреждает Княжицкий

Если Верховная Рада в ближайшее время не примет защищающий интеллектуальную собственность законопроект №3081д "О государственной поддержке кинематографии в Украине", то Украина вновь попадет в "черный список" стран, которые не борются с "пиратством".

Об этом в понедельник 16 января заявил глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Если этот закон не будет принят до конца января, то в феврале Украина снова попадает в черный список и лишится целого ряда таможенных преференций в отношениях с США. Это десятки миллионов долларов штрафов, которые мы будет платить, если не примем этот законопроект", - сказал Княжицкий в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в Киеве.

Он напомнил, что в начале февраля Международный альянс интеллектуальной собственности вновь будет рассматривать вопрос соблюдения Украиной законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Депутат напомнил, что Верховная Рада в сентябре 2016 года приняла указанный закон, однако президент Петр Порошенко его ветировал. Вместе с тем он не передал в профильный комитет парламента предложения, которые были согласованы с рабочей группой.

По словам Княжицкого, предложения были согласованы с членами рабочей группы, представителями администрации президента Украины.

"Хотел бы обратиться к президенту с просьбой изыскать немного времени, чтобы посмотреть наработки рабочей группы и подать свои предложения в комитет с тем, чтобы мы могли в Верховной Раде их рассмотреть и принять законопроект", - сказал нардеп.

В то же время, согласно информации, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, глава государства один раз уже вернул законопроект со своими предложениями в парламент.

Как сообщалось, в мае 2015 года Торговое представительство США опубликовало "Список 301", в котором Украина была включена в перечень стран-нарушителей прав интеллектуальной собственности – в раздел Priority Watch List наряду с 12 другими странами. В документе США призвали Украину к эффективным мерам для легализации программного обеспечения в госорганах. Эту проблему, наряду с непрозрачным администрированием сбора роялти и неэффективной борьбой с распространяющими "пиратский" контент ресурсами, США назвали основными.

Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.

Законопроект №3081д "О государственной поддержке кинематографии в Украине" регулирует досудебную процедуру борьбы с пиратством в интернете.

Порошенко 18 ноября 2016 года воспользовался правом вето и вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом 22 сентября 2016 года закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (№3081-д). 5 декабря глава государства на встрече с украинскими кинематографистами пообещал всестороннюю поддержку в скорейшем принятии указанного закона.

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