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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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На Львовщине без света остались 20 посёлков. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов
время публикации: 09:35
последнее обновление: 09:36
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На Львовщине без света остались 20 посёлков

В результате неблагоприятных погодных условий обесточено 20 населенных пунктов Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла с воскресенья на понедельник из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в результате воздействия мокрого снега и обледенения.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины распространится умеренно влажный и холодный воздух, лишь в восточных, Запорожской областях и в Крыму будет влажно и относительно тепло, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, Запорожской областях и в Крыму мокрый снег, местами с дождем, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 3 С мороза до 2 С тепла. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 4-9 С, в западных областях 8-13 С мороза, днем 1-6 С мороза; в Карпатах ночью 11-16 С, днем 4-9 С мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 4-6 С, днем 1-3 С мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1989 году, самая низкая ночью -24,3 в 1943

17 января синоптики прогнозируют без существенных осадков, лишь в Крыму и на юге Одесской области мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10 С, в западных областях 9-14 С мороза, днем 2-7 С мороза; в Крыму ночью от 3 С мороза до 2 С тепла, днем 0-6 С тепла.

В Киеве 17 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7 С, днем 3-5 С мороза.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

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