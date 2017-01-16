К 2025 году население Киевской агломерации достигнет 7,5 млн человек

К 2025 году фактическая численность населения Киева может вырасти минимум до 5 млн человек, а население Киевской агломерации, которая сформируется – 7,5 млн человек. Об этом говорится в статье экспертов "Института города" в Киеве Александра Сергиенко и Анатолия Ткачука для ZN.UA.

Такой вывод авторы статьи сделали, опираясь на содержание Генерального плана Киева до 2025 года, а также на данные исследований.

"Можно однозначно утверждать, что только постоянное население столицы вырастет с официальных 2,9 млн, по меньшей мере, на треть - до 4 млн человек! На самом же деле, согласно исследованиям Аналитически-исследовательского центра "Институт города" и Института демографии и социальных исследований НАНУ, в столице уже, фактически, проживает около 4 млн человек, поэтому r 2025-му их станет еще больше. Фактическую численность населения Киева в 2025 году следует оценивать, как минимум, в 5 млн человек", - пишут авторы.

Сергиенко и Ткачук также отмечают, что согласно прогнозам развития жилищного фонда в Киевской области, население пригородной зоны Киева в ближайшие годы вырастет более чем в два раза. "По оценкам разработчиков Генплана-2025, в шести крупнейших городах вокруг столицы и десяти ближайших районах Киевской области жилищный фонд увеличится в 2,6 раза - с 30,4 млн кв. м до 78,5 млн кв. м. а это значит, что пропорционально возрастет и численность населения пригородной зоны: с нынешних 980 тыс. до 2,5 миллиона", - говорится в статье.

Авторы констатировали, что к 2025 году столица и пригороды образуют агломерацию с численностью населения минимум в 7,5 млн человек.

При этом, в случае сохранения нынешних тенденций жилищного строительства, Киев и пригород могут столкнуться с катастрофическим отставанием развития инженерной, коммунальной, транспортной, образовательной и других видов инфраструктуры жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что Киев уступил звание самого дорогого города Украины.

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