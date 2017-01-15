Байден приедет раньше: время встречи Порошенко с вице-президентом США перенесено

Время встречи президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом, которая состоится в понедельник, 16 января, перенесли.
Об этом сообщает сегодня, 15 января, пресс-служба главы государства.
"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве. 8:45 - церемония встречи", - сказано в сообщении.
В 10:30 Порошенко и Байден сделают заявления для представителей средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что встреча Порошенко и Байдена состоится 16 января в 9:00. Ожидалось, что в 11:15 президент Украины и вице-президент США сделают заявления для представителей СМИ.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен был встретиться с Байденом в 7:30 утра.
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