Оккупанты обстреляли Крымское и Новоалександровку из ПТРК. Один боец погиб, трое раненых

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы на всех направлениях - всего 60 обстрелов. Трое наших военных ранены, один – погиб.

Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому – БМП.

На Луганском – из 152-миллиметровой артиллерии – Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

Всего свершено 60 обстрелов.

Трое наших военнослужащих ранены, один – погиб.

Вчера сообщалось, что боевики продолжили обстрелы по всем направлениям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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