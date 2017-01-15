Оккупанты обстреляли Крымское и Новоалександровку из ПТРК. Один боец погиб, трое раненых

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Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы на всех направлениях - всего 60 обстрелов. Трое наших военных ранены, один – погиб.
Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому – БМП.
На Луганском – из 152-миллиметровой артиллерии – Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
Всего свершено 60 обстрелов.
Трое наших военнослужащих ранены, один – погиб.
Вчера сообщалось, что боевики продолжили обстрелы по всем направлениям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.
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