Боевиков заставляют фотографироваться в окопах - ГУР

Систематические случаи самовольного оставления передовых позиций боевиками заставляют командование российско-террористических войск требовать подтверждения их пребывания на местах "несения службы".

Об этом сегодня, 15 января, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Личному составу 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, который находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение ими военной службы в окопах", - отмечается в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки войска оккупанта на Донбассе за прошедшие сутки произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.

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