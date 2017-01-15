На Тернопольщине загорелась районная больница, эвакуировали 125 человек

В Теребовлянском районе на Тернопольщине произошел пожар в подвале центральной районной больницы. Спасатели эвакуировали 125 человек - больных, персонал и посетителей.
Об этом сообщает УГСЧС в Тернопольской области.
"В оперативно-диспетчерскую службу области поступило сообщение о о задымлении в подвале Теребовлянской ЦРБ... Из помещения ЦРБ дежурным караулом и обслуживающим персоналом больницы было эвакуировано 125 человек из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 человек обслуживающего персонала и 30 посетителей. На пожаре травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожар был быстро ликвидирован, площадь пожара составила всего 4 кв.м, но повреждены электрощитовая и проводка, а также двери, три окна.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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