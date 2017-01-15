На Тернопольщине загорелась районная больница, эвакуировали 125 человек

В Теребовлянском районе на Тернопольщине произошел пожар в подвале центральной районной больницы. Спасатели эвакуировали 125 человек - больных, персонал и посетителей.

Об этом сообщает УГСЧС в Тернопольской области.

"В оперативно-диспетчерскую службу области поступило сообщение о о задымлении в подвале Теребовлянской ЦРБ... Из помещения ЦРБ дежурным караулом и обслуживающим персоналом больницы было эвакуировано 125 человек из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 человек обслуживающего персонала и 30 посетителей. На пожаре травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар был быстро ликвидирован, площадь пожара составила всего 4 кв.м, но повреждены электрощитовая и проводка, а также двери, три окна.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в Сумах горел крупнейший спортивный клуб города, пожар не могли погасить в течение двух часов.

Cсылки по теме: