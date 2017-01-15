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Матиос обещает тщательно проверить "радикальные претензии" Билецкого к Нацгвардии
время публикации: 15 января 2017 г., 20:40
последнее обновление: 15 января 2017 г., 20:57
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал проверить заявление народного депутата Андрея Билецкого относительно коррупции и сепаратизма в Национальной гвардии

Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал проверить заявление народного депутата Андрея Билецкого относительно коррупции и сепаратизма в Национальной гвардии.

Об этом сегодня, 15 января, он написал на своей странице в Facebook.

"О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика немедленно направил в ГПУ письма-обращения с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательным образом, бесстрастно и согласно закону", - написал Матиос.


Военный прокурор отметил, что его удивила "радикальность претензий" Билецкого в его заявлениях, ведь как народный депутат он мог написать депутатское обращение.

Как сообщалось, депутат и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий обвинил руководителей Национальной гвардии Украины в коррупции и поддержке сепаратизма.

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