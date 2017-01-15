На Донбассе за день - 32 обстрела, по Золотому били ПТРК оккупантов

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За день в зоне АТО боевики осуществили 32 обстрела.
Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр АТО в вечерней сводке.
"На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении – из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Троицкое.
"Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое. На Донецком - из 120 миллиметровых минометов - Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое", - отметили в штабе АТО.
Напомним, за прошедшие сутки, 14 января, войска оккупанта на Донбассе произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.
Вчера сообщалось, что 13 января боевики продолжили обстрелы по всем направлениям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.
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