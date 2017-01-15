Билецкий заявил о коррупции и сепаратизме в НГУ. Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить

Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить факты, изложенные в СМИ народным депутатом Андреем Билецким.

Как сообщает сегодня, 15 января, пресс-служба Нацгвардии, 14 января Билецким через средства массовой информации было изложено заявление, которое, по словам пресс-службы, "дискредитирует и пятнает деятельность НГУ".

В частности, по словам Билецкого, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция.

Пресс-служба обнародовала письма от командующего Нацгвардии Юрия Аллерова к председателю СБУ Василию Грицаку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу с просьбой проверить указанные факты. "Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - отметили в НГУ.

Пресс-служба также сообщила, что с начала 2017 года в Главное управление Нацгвардии не поступало никаких документов от Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении.

В субботу экс-комбат батальона "АЗОВ", нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о покрытии руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус". Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Билецкий.

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