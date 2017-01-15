На Сумщине похоронили Николая Охрименко - одного из трех погибших в АТО морпехов

В воскресенье, 15 января, в селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели младшего сержанта Николая Охрименко - одного из трех пропавших у линии разграничения в зоне АТО морских пехотинцев. Его тело накануне привезли с Донетчины волонтеры.
Об этом сообщает Укринформ.
Попрощаться с военным собрались несколько сотен людей. Среди них - друзья, знакомые, военные побратимы, руководство района и общественность.
53-летний Николай Охрименко погиб при выполнении заданий по защите суверенитета и территориальной целостности Украины на Мариупольском направлении.
Похоронили мужчину на кладбище в селе Ястребиное Сумского района, возле отца и брата. На этом настояла 82-летняя мать Николая.
По информации военно-морских сил ВСУ, 8 января пропали трое морских пехотинцев, которые выполняли задание у линии разграничения в зоне АТО.
Позднее выяснилось, что они погибли, а их тела находятся у боевиков.
13 января, после переговоров, волонтеры забрали погибших для захоронения на своей земле: в Сумской области, Херсоне и Кропивницком.
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