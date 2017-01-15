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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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На Сумщине похоронили Николая Охрименко - одного из трех погибших в АТО морпехов
время публикации: 15:27
последнее обновление: 15:27
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В воскресенье, 15 января, в селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели младшего сержанта Николая Охрименко - одного из трех пропавших у линии разграничения в зоне АТО морских пехотинцев
Попрощаться с военным собрались несколько сотен людей. Среди них - друзья, знакомые, военные побратимы, руководство района и общественность

В воскресенье, 15 января, в селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели младшего сержанта Николая Охрименко - одного из трех пропавших у линии разграничения в зоне АТО морских пехотинцев. Его тело накануне привезли с Донетчины волонтеры.

Об этом сообщает Укринформ.

Попрощаться с военным собрались несколько сотен людей. Среди них - друзья, знакомые, военные побратимы, руководство района и общественность.

53-летний Николай Охрименко погиб при выполнении заданий по защите суверенитета и территориальной целостности Украины на Мариупольском направлении.

Похоронили мужчину на кладбище в селе Ястребиное Сумского района, возле отца и брата. На этом настояла 82-летняя мать Николая.

По информации военно-морских сил ВСУ, 8 января пропали трое морских пехотинцев, которые выполняли задание у линии разграничения в зоне АТО.

Позднее выяснилось, что они погибли, а их тела находятся у боевиков.

13 января, после переговоров, волонтеры забрали погибших для захоронения на своей земле: в Сумской области, Херсоне и Кропивницком.

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