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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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В центре Харькове ограбили обменный пункт на 100 тысяч гривен
время публикации: 12:34
последнее обновление: 12:34
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В центральном Шевченковском районе Харькова неизвестный ограбил пункт обмена валют на более 100 тысяч гривен

В центральном Шевченковском районе Харькова неизвестный ограбил пункт обмена валют на более 100 тысяч гривен.

Об этом рассказала главный специалист отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области Александра Алексеева, передает "Укринформ".

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 08:20. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и провели осмотр места преступления. Украдено около 70 тысяч гривен и 2 тысяч долларов США", - отметила Алексеева.

По ее словам, факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.186 (грабеж) УК Украины.

"Правоохранители разыскивают злоумышленника, причастного к совершению преступления. Следственные действия продолжаются", - добавила Алексеева.

Вместе с тем, в сети появились сообщения, что утром ограблена обменка по переулку Отакара Яроша, 13-а, вблизи Ботанического сада: "На видео и фото - грабитель. Все, кто узнает его, просьба обратиться в полицию. Вероятно туркмен, скорее всего студент".

Напомним, ранее Херсонский городской суд приговорил грабителя, который в декабре 2014 году взорвал заложника в обменном пункте Херсона, к пожизненному заключению.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.  

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