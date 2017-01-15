Тука надеется, что осенью оккупированный Донбасс освободят "невоенным способом"

Освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года.

Об этом сегодня, 15 января, в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а за то, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий через давление.

"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - пояснил Тука.

Напомним, за прошедшие сутки войска оккупанта на Донбассе за прошедшие сутки произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.

Вчера сообщалось, что боевики продолжили обстрелы по всем направлениям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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