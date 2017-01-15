За сутки на дорогах из-за непогоды погибли 9 человек, критическая аварийность - на Западной Украине

За минувшие сутки, 14 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло девять человек, травмированы - 66.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, за сутки, 13 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 3 человека, травмировано – 75.
В то же время, было временно ограничено движение большегрузных транспортных средств на трех автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области.
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