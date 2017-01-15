Десятое почетное консульство Украины открылось в польском городе Лодзь

В субботу, 14 января, состоялось открытие почетного Консульства Украины в польском городе Лодзь.
Об этом сообщает Wiadomosci.
Почетным консулом Украины в Лодзи назначен Богдан Хенрик Высоцкий, житель Лодзя, бабушка и дедушка которого родом из Украины.
Консульство открывали Богдан Хенрик Высоцкий и посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Известно, что в течение первых трех месяцев своей деятельности консульство будет размещено в Клубе Наследников по адресу улица Петрковской 77, а затем переедет в новый офис, который предоставят власти города.
"Это уже десятое почетное консульство Украины в Польше. Я рад, что оно открылось именно в Лодзи", – сказал Дещица на церемонии открытия.
Отметим, консульство Польши во Львове выдало в 2016 году уже 500 тысяч виз, что на 120 тысяч больше, чем в 2015 году и является абсолютным рекордом среди всех польских консульств.
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