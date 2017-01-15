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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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В оккупированной Кадиевке российские военные убили мирного жителя, еще одного ранили - ГУР
время публикации: 17:18
последнее обновление: 17:18
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В городе Кадиевка (бывший Стаханов) Луганской области боевики убили гражданское лицо, еще один местный житель ранен

В городе Кадиевка (бывший Стаханов) Луганской области боевики убили гражданское лицо, еще один местный житель ранен.

Об этом сегодня, 15 января, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В зоне ответственности 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 (Луганск) АК ВС РФ военнослужащими убито гражданское лицо, еще один местный житель ранен", - отмечается в сообщении.

По информации ГУР, вследствие дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим 6 омсп, травмирована женщина с дочкой. А в городе Луганске 2 военнослужащих, угрожая оружием, ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле.

Отметим, за прошедшие сутки войска оккупанта на Донбассе за прошедшие сутки произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.  

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