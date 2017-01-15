Украинский Гимн стал по-настоящему народным - Порошенко

Двадцать пять лет тому назад Верховная Рада приняла музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил президент Украины Петр Порошенко.

"25 лет назад Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна. За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным", - написал он.

25 лет назад (1992) Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины "Ще не вмерли України і Слава, і Воля" (автор Михаил Вербицкий). Слова Гимна были узаконены лишь 6 марта 2003 года.

Создание современного Гимна Украины берет начало с осени 1862 года, когда украинский ученый-этнограф, поэт и журналист, активный деятель украинского освободительного движения на Правобережной Украине Павел Чубинский написал патриотическое стихотворение "Ще не вмерли України і Слава, і Воля".

Слова Чубинского были положены на музыку Михаила Вербицкого - скромного священника, одаренного талантом композитора, одного из основоположников украинской композиторской школы.

Первое документальное свидетельство исполнения песни датируется 10 марта 1865 года, что официально считается датой первого публичного исполнения национального гимна. Интересно, что первую тиражированную на грампластинке запись этой песни сделала студия Columbia (США) в 1916 году.

Как гимн она звучала во времена Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Гетманата, Директории. Но государственное утверждение эта песня получила лишь 15 марта 1939 года - как гимн Карпатской Украины. Это государство просуществовало не долго. После его распада гимн был запрещен венгерским правительством, так же, как и более 70 лет в Советской Украине.

Отметим, хит известной украинской певицы Тины Кароль под названием "Украина - это ты" теперь добавили к обязательному изучению в школах.

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