СМИ РФ: Украинские инспектора проверят военные части в Ростовской области в рамках обмена данными для "укрепления доверия и безопасности"

Украинские инспектора с 16 по 19 января проведут проверку воинских формирований и частей российской армии.

Об этом сегодня, 15 января, сообщает "Интерфакс".

"Определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров", - отметил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, Украина "запросила РФ о проведении на её территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности".

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности). В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, говорится в сообщении.

"Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", - уточнил Рыжков.

Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.

Отметим, в рамках "укрепления доверия и безопасности" войска оккупанта на Донбассе за прошедшие сутки произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.

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