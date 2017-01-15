Оккупанты резко увеличили использование тяжелого вооружения - Мотузянык

За сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Противник резко увеличил количество и мощность обстрелов из тяжелого вооружения.

Об этом сегодня, 15 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения", - сказал он, выразив соболезнования родным и близким воина, который погиб за Украину.

"Противник применял минометы и пушки на Бахмутской трассе и в Новозвановке. По нашим позициям было выпущено более 130 мин и снарядов. 3/4 этого смертоносного металла пришлось на Крымское, причем этот обстрел был очень мощным - он длился всего 30 минут, таким образом со стороны НВФ стреляли по меньшей мере 1 120-мм минометная и 1 152-мм артиллерийская батарея", - рассказал он о ситуации на Луганском направлении.

По словам Мотузяныка, больше всего обстрелов вчера было, как и ранее, в Попаснянском районе. Также противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Лобачевом. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе половина – из тяжелого вооружения.

Представитель МОУ сообщил, что на Донецком направлении, как и в прошлые дни, боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. В Зайцевом и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок между силами АТО и противником.

"На Светлодарской дуге (как на передовой, так и в ближнем тылу), под Горловкой, в Авдеевке и окрестностях враг применял тяжелое вооружение. На других рубежах на участке фронта Луганское - Авдеевка также неспокойно. В г. Зализне Торецкого горсовета вражеский снаряд попал в жилой район. В домах повреждены окна и электросети. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, в том числе треть – из тяжелого вооружения", - отметил он.

Мотузяник констатировал, что на Мариупольском направлении спокойных мест на фронте нет – боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью.

"Вечером в Марьинке и соседнем с. Славное зафиксировано несколько мощных минометных обстрелов со стороны НЗФ. Впрочем, как и ранее, основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь – Широкино. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в частности 1/6 – из тяжелого вооружения", - уточнил представитель МОУ по вопросам АТО.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

За прошедшие сутки войска оккупанта на Донбассе за прошедшие сутки произвели около 60 обстрелов украинских войск. Один боец погиб, трое раненых.

Вчера сообщалось, что боевики продолжили обстрелы по всем направлениям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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