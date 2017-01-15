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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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На Ривненщине продолжаются "янтарные войны": люди с автоматами устроили стрельбу, есть раненые - СМИ
время публикации: 20:33
последнее обновление: 20:46
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В Старом Селе Рокитновского района на Ривненщине в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря

В Старом Селе Рокитновского района на Ривненщине в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. В воскресенье, 15 января, здесь произошла стрельба.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает ТСН.

По информации журналистов, в результате стрельбы есть раненые. Их количество пока не сообщают.

Жители Старого Села рассказали, что к ним приехали неизвестные с автоматическим оружием. Якобы для того, чтобы "покрывать" добычу янтаря. Отмечается, что местные жители дали отпор.

Заложника защитники села обещали передать полицейским только в присутствии журналистов, поскольку говорят, что уже не верят местным правоохранителям.

В декабре глава Ривненской областной государственной администрации Алексей Муляренко просил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вернуть Нацгвардию в северные районы Ривненской области, где участились случаи незаконной добычи янтаря.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.  

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