На Ривненщине продолжаются "янтарные войны": люди с автоматами устроили стрельбу, есть раненые - СМИ

В Старом Селе Рокитновского района на Ривненщине в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. В воскресенье, 15 января, здесь произошла стрельба.
Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает ТСН.
По информации журналистов, в результате стрельбы есть раненые. Их количество пока не сообщают.
Жители Старого Села рассказали, что к ним приехали неизвестные с автоматическим оружием. Якобы для того, чтобы "покрывать" добычу янтаря. Отмечается, что местные жители дали отпор.
Заложника защитники села обещали передать полицейским только в присутствии журналистов, поскольку говорят, что уже не верят местным правоохранителям.
В декабре глава Ривненской областной государственной администрации Алексей Муляренко просил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вернуть Нацгвардию в северные районы Ривненской области, где участились случаи незаконной добычи янтаря.
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