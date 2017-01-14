Ухо "торнадовцу" отрезал его экс-командир Онищенко - СМИ

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Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко.
Соответствующее видео из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова в Facebook.
Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко сообщил "Громадському", что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.
Напомним, 11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцев" Максим Глебов отрезал себе ухо.
Комбат "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда".
Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.
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