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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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Ухо "торнадовцу" отрезал его экс-командир Онищенко - СМИ
время публикации: 19:22
последнее обновление: 19:22
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Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо

Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко.

Соответствующее видео из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова в Facebook.

Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко сообщил "Громадському", что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.

Напомним, 11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцев" Максим Глебов отрезал себе ухо.

Комбат "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоций после суда".

Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.

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Суббота, 14 января 2017 г.  
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