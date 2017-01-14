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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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В Украине запатентовали новый танк "Тирекс"
время публикации: 10:13
последнее обновление: 10:29
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В Украине запатентовали новый танк "Тирекс"
На сайте "Национального промышленного портала" Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы"

На сайте "Национального промышленного портала" Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы".

Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой" он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой "Нож" и "Дуплет".

"Тирекс" планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка "Тирекс" будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины "сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату".

Напомним, ранее "АвтоКрАЗ" разработал бронеавтомобили "Ураган", "Шрек" и "Фиона".

Недавно "АвтоКрАЗ" на базе бронированного автомобиля "КрАЗ-Спартан" выпустил первый отечественный военный автомобиль, оборудованный автопилотом.

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