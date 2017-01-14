В Украине запатентовали новый танк "Тирекс"

На сайте "Национального промышленного портала" Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы".
Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой" он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой "Нож" и "Дуплет".
"Тирекс" планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка "Тирекс" будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины "сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату".
Напомним, ранее "АвтоКрАЗ" разработал бронеавтомобили "Ураган", "Шрек" и "Фиона".
Недавно "АвтоКрАЗ" на базе бронированного автомобиля "КрАЗ-Спартан" выпустил первый отечественный военный автомобиль, оборудованный автопилотом.
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