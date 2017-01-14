Саакашвили рассказал о схеме, по которой Насиров помогает тестю уклоняться от налогов

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что передает в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) документы относительно содействия главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым в уклонении от уплаты налогов своему тестю Александру Глимбовскому.

"Очередное разоблачение преступника Насирова. Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе. Такое возможно только когда ГФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro", – написал Саакашвили на своей странице в Фейсбук.

"Мы подготовили все документы и передаем их в НАБУ", - добавил он.

Также на странице в соцсети экс-глава Одесской ОГА обнародовал инфографику, согласно которой Глимбовский связан с компанией "Альтис-Холдинг", а та в свою очередь – с компанией-"прокладкой" "Альтис-Спецбуд", которая "фактически не имеет имущества, имеет в лизинге строительную технику, а также 5 млн гривен непогашенного долга и заблокированные счета, и при этом выигрывает новые тендеры".

В частности указано, что эта компания выиграла тендеры по Почтовой площади в Киеве на 403 млн гривен и детской специализированной больнице "Охмадет" на 390 млн гривен, а также новые тендеры – по "Киевводоканалу" на 177 млн гривен.

Ранее Саакашвили прокомментировал выступление президента Петра Порошенко в Одессе, раскритиковавшего его деятельность. "Приз "4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его лживого выступления в Одессе", - написал Саакашвили.

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