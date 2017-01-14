Военные РФ направят в Крым дополнительные системы С-400

Дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" планируется развернуть в Крыму, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает "Интерфакс"

"Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить", - сказал Севостьянов журналистам в Феодосии в субботу, отвечая на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных систем С-400.

Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму. В субботу состоялась церемония заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400.

Севостьянов сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300. "ЗРС С-300 с боевого дежурства не снималась в этом полку. Она до сих пор ведет боевое дежурство", - сказал командующий армией.

Он сообщил, что с заступлением на боевое дежурство системы С-400 боевые возможности ПВО Крыма существенно увеличатся. "Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот", - сказал Севостьянов.

ЗРС С-400, заступившая на боевое дежурство в Крыму, позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий "стелс", сказал Севостьянов.

"Самолеты, ракеты и другие воздушные объекты, сделанные по технологии "Stels" - это не невидимки. Возможно, дальность обнаружения сократится, но это не будет критичным: цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита в случае, если она будет угрожать Российской Федерации", - отметил Севостьянов.

Накануне в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что система ПВО С-400 "Триумф" поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году. По данным Южного военного округа, личный состав полка успешно прошел переобучение на С-400, тренировочные пуски ракет состоялись в августе прошлого года в рамках учения "Кавказ-2016".

Впервые систему С-400 в Крыму российские военные показали 19 ноября в Керчи на акции "Служба по контракту - твой выбор". Также посетителям тогда показали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

А в ноябре 2016 года Россия перебросила в Крым ракетный комплекс С-300ВМ.

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