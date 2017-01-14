Чехия позволила передать останки Александра Олеся Украине

Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся. Об этом сообщил в субботу в Twitter президент Петр Порошенко.

По его словам, перевозка останков в Украину готовится в ближайшее время.

Один из лучших поэтов Украины Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

МИД Украины сообщил, что останки Александра Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский утверждает, что эксгумация останков Олеся была вынужденной, поскольку гроб на Ольшанском кладбище прогнил.

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