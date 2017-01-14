 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Чехия позволила передать останки Александра Олеся Украине
время публикации: 16:45
последнее обновление: 16:45
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся

Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся. Об этом сообщил в субботу в Twitter президент Петр Порошенко.

По его словам, перевозка останков в Украину готовится в ближайшее время.

Один из лучших поэтов Украины Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

МИД Украины сообщил, что останки Александра Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский утверждает, что эксгумация останков Олеся была вынужденной, поскольку гроб на Ольшанском кладбище прогнил.

facebook

Cсылки по теме:

Внук Михайлишина уверяет - его семья не знала, что могила на пражском кладбище принадлежала Олесю
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

Яценюк шокирован историей с Олесем
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

Специальная комиссия займётся перезахоронением выдающихся украинцев - Нищук
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Рабинович об Александре Олесе: Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал?
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Кириленко: в Украину нужно вернуть прах Бандеры, Петлюры и Коновальца
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

В Чехии могут принудительно эксгумировать останки ещё трёх знаменитых украинцев. Правнуки Олеся одобрили перезахоронение
// NEWSru.ua // Культура // 3 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:22
 Ухо "торнадовцу" отрезал его экс-командир Онищенко - СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 14 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:22

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017