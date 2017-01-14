Оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино, чтобы обвинить украинскую сторону - штаб АТО

За прошедшие сутки 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО, однин военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", пострадавших нет – Госпогранслужба



По сообщению, на Мариупольском направлении – из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутове, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке – БМП.

На Донецком направлении – по Верхнеторецкому боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганском, Северном, Зайцевому, Южном, Новгородском, Троицком, Каменке и Авдеевке – из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На Луганском – из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицком. По Новоолександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару – из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозванівки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер, отмечают в штабе АТО.

Отметим, а за прошедшие сутки боевики совершили всего 78 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ранены трое украинских военных. Об этом 13 января сообщил пресс-центр АТО.

В течение 11-12 января 2017 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе понесли небоевые потери, один из боевиков погиб во время чистки крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"12 января в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) 1 армейского корпуса (АК) Вооруженных сил РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, вследствие нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения



Незаконные вооруженные формирования в ночь на субботу, 14 января, обстреляли жилые здания в подконтрольном "ЛНР" городе Ирмино Луганской области, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно заявлению пресс-центра АТО, которое обнародовано на официальной странице в Фейсбук в субботу утром, в течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка Луганской области.

"При этом огонь велся не только по украинским военным, а и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск. Указанное осуществлялось с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения", - сказано в заявлении.

По информации штаба АТО, очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан.

"Информация о этом была своевременно предоставлена в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК)", - сказано в заявлении.

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", пострадавших нет – Госпогранслужба



Незаконные вооруженные формирования в пятницу вечером обстреляли позиции контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, пострадавших военнослужащих нет.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, боевики почти час вели огонь по позиции КПВВ "Марьинка".

"Огонь российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка", - сказано в сообщении.

Во время обстрела на КПВВ "Марьинка" не было граждан и транспортных средств. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Украинские пограничники в ответ огонь не открывали.

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