Из-за непогоды на дорогах погибли 3 человека, травмированы 75, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед

За минувшие сутки, 13 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 3 человека, травмировано – 75.
Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед
Об этом 14 января сообщили в Нацполиции Украины.
"Критическая по уровню аварийности ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, а также Донецкой и Луганской областях", - сообщили в Нацполиции.
Как сообщили в управлении безопасности дорожного движения Нацполиции, из-за непогоды в Закарпатской и Ивано-Франковской областях введено ограничение на движение грузовиков.
В частности, на территории Ивано-Франковской области для грузовиков ограничено движение при въезде на Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вишевского перевалов (автодорога Р-21 Долина-Хуст).
Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед
В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплый и влажный воздух. На Левобережье, ночью и в южных областях ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без осадков; на дорогах гололедица.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду (в восточных областях юго-восточный, 7-12 м / с, ночью и утром порывы 15-20 м / с, сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем на крайнем юге 3-6 градусов тепла, в западной части и Винницкой области 5-10 градусов мороза.
В Киеве - ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днем была 7,9 градусов тепла в 1975 году, самая низкая ночью 24,7 градусов мороза в 1943 году.
В понедельник, 16 января, на большей территории Украины без осадков, лишь в Крыму и Приазовье и в восточных областях небольшой ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный 4-10 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов мороза, в западных областях 7-12 градусов мороза, днем 1-7 градусов мороза; на крайнем юге и в восточной части ночью и днем от 3 градусов мороза до 3 тепла.
В Киеве 16 января без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.
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