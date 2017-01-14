Агрессивная политика Кремля привела к активизации НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Агрессивная политика России привела к активизации структур Североатлантического Альянса и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер в своей статье для издания ZN.UA отметила, что в противовес Европейскому Союзу, который переживает системный кризис, блок НАТО сегодня лишь усиливается.

"В Евросоюзе ключевые тренды сегодняшнего дня - дезинтеграция и евроскептицизм. Вместе с тем НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизацию всех структур блока, демонстрацию способности к решительным шагам (например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенный поиск адекватных ответов на новые типы угроз (включительно с кибератаками и информационными провокациями). В лице России альянс - очевидно, впервые со времени развала СССР - получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, сегодня ни у кого в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине.

Вице-премьер также подчеркивает, что для Украины интеграция в НАТО - это способ создания современной боеспособной армии. "Этот процесс уже идет, и сотрудничество с НАТО уже теперь играет в нем ключевую роль", – пишет она.

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что стандарты НАТО предусматривают не только боеспособную армию, но и прозрачный оборонительный бюджет, искоренение коррупции в государственных закупках на оборонные потребности, техническое переоснащение войск и готовность к новым типам угроз, генерирующих гибридный тип войны.

Как сообщалось, ВСУ должны полностью перейти на стандарты НАТО до 2020 года.

Кроме того, рассматривается возможность создания региональной группировки ВМС стран НАТО под условным названием "Черноморская флотилия НАТО", призванной сдерживать экспансионистский натиск Черноморского флота РФ, перед которым весной 2014 года не смогла устоять Украина в Крыму. С такой инициативой выступила, в частности, Румыния.

После российской аннексии украинского Крыма в Черное море довольно часто заходят разведывательные и ракетные корабли 6-го флота США, а также нечерноморских стран - членов НАТО. Однако они, согласно Конвенции Монтре, могут находиться в Черном моря не более 21 суток, поэтому новый "Черноморский флот НАТО и его союзников" мог бы существовать не только на ротационной основе, но и за счет пополнения корабельным составом хотя бы ВМС Румынии и Болгарии, уверены эксперты.

В свое время такая практика активно применялась для поддержки ВМС Турции, в составе которых и по сей день несут службу восемь американских фрегатов и шесть французских корветов.

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