Боевики стреляют во всех направлениях, есть погибший

В субботу, 14 января, боевики ОРДЛО продолжили обстрелы по всем направлениям, по состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов, один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом вечером 14 января сообщил пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли Широкино и Водяное из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку, из БМП боевики стреляли по Новомихайловке.

В направлении Донецка боевики обстреляли Каменку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Майорское, Зайцево, Авдеевку и Новгородское, из БМП - Троицкое.

На Луганском направлении из минометов была обстреляна Новозвановка, из противотанковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровка.

Отметим, за прошедшие сутки 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО, однин военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По сообщению, на Мариупольском направлении – из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутове, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке – БМП.

Кроме того, оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения.

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он также добавил, что оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины не собираются выполнять Минские договоренности, и настроены на эскалацию противостояния.

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