Погибшие под Мариуполем морпехи подорвались на мине - СМИ

Экспертиза показала, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине.

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам - младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину, сообщает канал "112 Украина".

Напомним, 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали возле линии разграничения в Донецкой области, погибли, их тела у боевиков. 13 января боевики вернули тела бойцов Украине.

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