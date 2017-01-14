Погибшие под Мариуполем морпехи подорвались на мине - СМИ

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Экспертиза показала, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине.
Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам - младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину, сообщает канал "112 Украина".
Напомним, 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.
12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали возле линии разграничения в Донецкой области, погибли, их тела у боевиков. 13 января боевики вернули тела бойцов Украине.
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