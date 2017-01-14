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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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Погибшие под Мариуполем морпехи подорвались на мине - СМИ
время публикации: 17:56
последнее обновление: 17:57
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Экспертиза показала, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине

Экспертиза показала, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине.

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам - младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину, сообщает канал "112 Украина".

Напомним, 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали возле линии разграничения в Донецкой области, погибли, их тела у боевиков. 13 января боевики вернули тела бойцов Украине.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

В зоне АТО пропали трое военных
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Из донецкого морга забрали тела троих украинских воинов - "Эвакуация-200"
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

На Донбассе двое украинских военных попали в плен боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.


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Суббота, 14 января 2017 г.  

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