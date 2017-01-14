На донецком направлении бои велись по всей линии фронта. Муженко рассказал ОБСЕ, что боевики стали стрелять больше

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Украинская сторона обратила внимание ОБСЕ на увеличение количества обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один наш военнослужащий ранен. Это произошло в районе н.п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

На луганском направлении, по словам Мотузяника, в Валуйках и Старом Айдаре зафиксированы краткосрочные обстрелы со стороны боевиков, а в Станице Луганской и Крымском – провокации с использованием легкого вооружения.

Всего на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, 8 из которых – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении, как сообщил спикер Минобороны, боевые действия велись по всей линии фронта, за исключением донецкого аэропорта. "Как и на луганском направлении, тут почти все обстрелы произошли во второй половине дня", – сказал Мотузяник.

Он отметил, что по сравнению с другими днями, в пятницу противник немного реже использовал тяжелое вооружение – минометные и пушечные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы в районе Верхнеторецком и Каменке. По всему горловскому направлению и Авдеевской промзоне также произошла серия перестрелок между силами АТО и боевиками.

"Всего за сутки 22 вражеских обстрела, 3 из которых – с использованием тяжелого вооружения зафиксированы на донецком направлении", - сказал Мотузяник.

На мариупольском направлении, по словам спикера Минобороны, участились боевые столкновения украинских военных с вражескими ДРГ – в пятницу произошли два таких столкновения

"А мелкие вражеские провокации произошли по всему фронту. Даже там, где обычно спокойно. Таки образом, на мариупольском направлении вчера зафиксировано 23 вражеских обстрела, 3 их которых – из тяжелого вооружения и 2 боевых столкновения", - рассказал спикер Минобороны.

Отметим, за прошедшие сутки 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО, однин военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По сообщению, на Мариупольском направлении – из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутове, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке – БМП.

Кроме того, оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения.

Украинская сторона обратила внимание ОБСЕ на увеличение количества обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе



Начальник Генерального штаба – главком Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко встретился с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом и обратил внимание международных наблюдателей на увеличение обстрелов украинских позиций в районе проведения АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны, начгенштаба подчеркнул важность наращивания возможностей СММ ОБСЕ по мониторингу ситуации и наблюдению за выполнением минских договоренностей.

Муженко напомнил, что в декабре 2016 и январе 2017 оккупационные войска совершили 1730 нарушений режима прекращения огня, во время которых 693 раза применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Около 60% обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдение.

Как отметил Муженко, эффективная работа СММ ОБСЕ в районах конфликта должна привести к снижению напряженности, сохранению жизни гражданского населения и предотвращению потерь среди личного состава ВСУ.

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