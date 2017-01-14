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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза
время публикации: 10:21
последнее обновление: 10:30
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Посол Хьюг Мингарелли
В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза
Решение о Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения безвиза

В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом заявил глава представительства, посол Хьюг Мингарелли в интервью Радио Свобода.

"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - сказал он.

По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принятое в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз "движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины".

Как отметил Мингарелли, решение о Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения безвиза.

"В этом нет никакой политической подоплеки, уверяю вас. По сути, не существует каких-либо проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и украинцы должны путешествовать на короткий срок в ЕС без виз", - добавил он.

В декабре прошлого года Евросоюз согласовал обновленный механизм прекращения безвизовых режимов, от которого зависел прогресс во внедрении безвиза для Украины и Грузии.

Как пояснил Мингарелли, Украина теперь должна дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится "триалог" - консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, - чтобы окончательно согласовать визовую либерализацию для Украины.

Ранее докладчик ЕП по вопросам безвизового режима Мария Габриэль заявила, что сделала все для того, чтобы межинституциональные диалог в ЕС по безвизовых для Украины состоялся еще в феврале, а не в апреле.

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