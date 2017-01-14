В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом заявил глава представительства, посол Хьюг Мингарелли в интервью Радио Свобода.
"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - сказал он.
По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принятое в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз "движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины".
Как отметил Мингарелли, решение о Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения безвиза.
"В этом нет никакой политической подоплеки, уверяю вас. По сути, не существует каких-либо проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и украинцы должны путешествовать на короткий срок в ЕС без виз", - добавил он.
В декабре прошлого года Евросоюз согласовал обновленный механизм прекращения безвизовых режимов, от которого зависел прогресс во внедрении безвиза для Украины и Грузии.
Как пояснил Мингарелли, Украина теперь должна дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится "триалог" - консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, - чтобы окончательно согласовать визовую либерализацию для Украины.
Ранее докладчик ЕП по вопросам безвизового режима Мария Габриэль заявила, что сделала все для того, чтобы межинституциональные диалог в ЕС по безвизовых для Украины состоялся еще в феврале, а не в апреле.
|
Cсылки по теме:
В Европарламенте рассказали о перспективах безвиза для украинцев в апреле-мае
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
МИД: "безвиз" для Украины должны принять до выборов во Франции. Британия не готова упрощать украинцам визовый режим
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Парубий рассказал, будут ли досрочные выборы в Раду и получат ли украинцы "безвиз"
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Посол Франции опровергла связь между выборами в её стране и безвизом для Украины
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.
Елисеев рассказал, какая страна тормозит "безвиз" для Украины
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.
Елисеев рассказал, какая страна тормозит "безвиз" для Украины
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.