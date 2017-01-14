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На дороги Закарпатья сошло 6 лавин - ГосЧС
время публикации: 11:14
последнее обновление: 11:14
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На дороги Закарпатья с вечера 13 января сошло 6 снежных лавин. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сход одной лавины был зафиксирован в 20:00 на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, вблизи с. Деловое, объемом около 90 кубометров, в 21:30 зафиксирован сход второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 куб. м.

"Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен", - отметили в ГосЧС.

14 января около 6:20 произошел сход снежной лавины объемом около 90 кубометров на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле с. Костыливка Раховского р-на.

"Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме", - сообщили в госслужбе.

Около 9:30 14 января вблизи c.Деловое Раховского района сошло три снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

"В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги", - говорится в сообщении.

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Суббота, 14 января 2017 г.  
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