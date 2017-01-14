Геращенко упрекнула ОБСЕ за отсутствие реакции на недоступность украинских телеканалов в РФ

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко упрекнула ОБСЕ и другие международные организации за отсутствие реакции на недоступность украинских телеканалов на территории России.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал… Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни многоуважаемую господу Дуню Миятович (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович - ред) и ОБСЕ, ни любую другую международную журналистскую организацию?" – написала она на своей странице в Фейсбук в субботу.

Геращенко отметила, что в России проживает многомиллионная украинская диаспора, десятки тысяч украинцев работают на территории РФ, сотни – выехали вследствие российской агрессии на Донбассе, а в тюрьмах РФ годами сидят украинцы – политзаключенные.

"Они имеют право на украинский язык и украинские телеканалы, но их нет ни в одном кабеле! Так же блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу?" – написала первый вице-спикер Рады.

Она также подчеркнула, что нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные международные мониторинги, в том числе Совета Европы, так как "туда не пускают мониторинговые миссии, а значит, информации не может быть в отчетах".

"А относительно присутствия иностранных телеканалов в украинском медиа-пространстве, то какую бы страну ни представляли эти телеканалы, они должны придерживаться украинского законодательства, если ретранслируются в Украине", – отметила Геращенко.

Как сообщалось, 12 января Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Миятович 13 января разместила в своем микроблоге Твиттер ссылку на статью в The Moscow Times, где указывалась причина запрета российского телеканала "Дождь" в Украине: канал представил аннексированный Крым как часть России.

В свою очередь народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что вещание "Дождя" было приостановлено в России "еще два года назад". Миятович возразила ему: "Не совсем так, они по-прежнему работают через кабельное вещание, и я осудила этот шаг России".

Американская неправительственная организация Freedom House в своем заявлении 13 января назвала актом цензуры запрет вещания в Украине телеканала "Дождь". "Запрет властями трансляции телеканала "Дождь" – цензура, которая ограничивает доступ украинцев к выбору точек зрения", – утверждает вице-президент Freedom House по международным программам Роберт Херман.

В свою очередь Комитет защиты прав журналистов (штаб-квартира в Нью-Йорке, США), призвал украинскую власть отменить решение о запрете вещания на территории Украины телеканала "Дождь", поскольку "эта неуклюжая цензура" лишает русскоязычную аудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, что представляет отличную от российской государственной точку зрения".

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