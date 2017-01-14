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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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Ефремова конвоировали в Старобельское СИЗО

время публикации: 11:50
последнее обновление: 11:50
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Бывшего лидера парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова конвоировали в город Старобельск Луганской области, где в понедельник, 16 января, должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу

Бывшего лидера парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова конвоировали в город Старобельск Луганской области, где в понедельник, 16 января, должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНИАН.

"Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание", - сказала она.

В сообщении на странице Ефремова в Facebook говорится, что Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 13 января, должен был провести подготовительное заседание по делу Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

Адвокаты Ефремова также сообщили, что их подзащитного конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, причастности к созданию террористической организации "ЛНР" и завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на два месяца без права внесения залога.

24 ноября суд в очередной раз продлил Ефремову арест - до 22 января 2017 года.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

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