В Америке назвали запрет "Дождя" в Украине "неуклюжей цензурой"

Комитет защиты прав журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призывает украинскую власть немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала "Дождь".

Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине



Об этом говорится в заявлении Комитета защиты прав журналистов, опубликованном в пятницу, 13 января.

Координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что "Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала "Дождь", поскольку "эта неуклюжая цензура" лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, представляющими точку зрения отличную от российской государственной.

Кроме того, 13 января американская неправительственная организация Freedom House в своем заявлении назвала актом цензуры запрет вещания в Украине телеканала "Дождь".

"Запрет властью трансляции телеканала "Дождь" - цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения", - утверждает Роберт Герман, вице-президент Freedom House по международным программам.

"В то время, когда российские войска занимают часть территории Украины, жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, и к одному из немногих оставшихся независимых российских СМИ", - считает вице-президент Freedom House.

Ранее "актом цензуры", "нарушением свободы слова" и "деструктивной линией украинской стороны" решение о запрете вещания в Украине телеканала "Дождь" назвали соответственно спикер МИД России Мария Захарова, председатель Госдумы России Вячеслав Володин и пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков.

Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине



Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, комментируя запрет на ретрансляцию в Украине российского телеканала "Дождь", подчеркнул, что любое средство массовой информации обязано руководствоваться законами страны, в которой оно действует.

Соответствующее заявление украинского исполнителя прозвучало в эфире программы "Козырев Online" на "Дожде".

"Любое СМИ, которое действует на территории какой-либо страны, не только СМИ, любая другая организация или структуры, обязаны руководствоваться законами и предписаниями, действующими на территории этой страны. Это в полной мере касается Украины, так что мне здесь добавить нечего", — сказал он.

При этом, он высказал благодарность "Дождю".

"Я бы хотел остановиться немножко на другом, перевести это в человеческое измерение и просто поблагодарить телеканал "Дождь" за то важное для меня и многих зрителей в Украине, которое было в вашем эфире. Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы "Океан Ельзи", телемосты, связанные с грустными событиями, такими как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали и то, что было важно слышать украинским зрителям. Так, что я хотел бы просто поблагодарить вас за это и тебя лично (ведущего "Дождя" Михаила Козырева — ред.), как человека, который на меня повлиял еще до "Дождя", и на "Дожде" у нас были прекрасные моменты. Просто спасибо вам, вот что я хотел сказать", — отметил Вакарчук.

Лидер "Океана Ельзи" также высказал свое мнение, возможна ли в скором времени отмена запретов на ретрансляцию украинских и российских телеканалов в этих странах.

"Соломон когда-то сказал: "Все пройдет, и это тоже". К сожалению, к мудрости великого Соломона мне нечего добавить… Мне кажется, всем умным людям и так все понятно, здесь нечего комментировать", — резюмировал певец.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную границу между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, также показывал карту России, на которой Крым показан как территория России. Позже генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что ее редакция признавала оккупированный Крым частью России из-за законодательства РФ.

По его словам, в 2016 году Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства.

В декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

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