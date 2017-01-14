Работу Донецкой фильтровальной станции возобновили

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу, 14 января, сообщается на официальном сайте станции.
Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки, информируют на станции.
Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе.
Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.
Напомним, 11 января российские гибридно-оккупационные вооруженные силы из минометов обстреливали Красногоровку Донецкой области. Перебитой оказалась одна линия электропередач, в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция.
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