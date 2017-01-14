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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 14 января 2017 г.
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Работу Донецкой фильтровальной станции возобновили
время публикации: 17:07
последнее обновление: 17:07
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Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу, 14 января

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу, 14 января, сообщается на официальном сайте станции.

Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки, информируют на станции.

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе.

Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

Напомним, 11 января российские гибридно-оккупационные вооруженные силы из минометов обстреливали Красногоровку Донецкой области. Перебитой оказалась одна линия электропередач, в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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Суббота, 14 января 2017 г.  

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