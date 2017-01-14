Кремль через боевиков требует освободить экс-беркутовцев в рамках "Минска" - СМИ

Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.

Об этом сообщает "Зеркало недели", отмечая, что данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за пределы кулуарных обсуждений.

"Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может прежде всего отказ играть по его правилам. Например, замалчивать по кулуарным договоренностям общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице главарей ОРДЛО) требует освободить никоим боком не имеющих отношения к "минскому процессу" подсудимых "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру, которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской", - отмечает автор.

Кроме этого, она сообщила, что в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.

Ранее издание сообщало, что российская сторона минимум дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.

Весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года мера пресечения Садовнику была изменена на домашний арест, после чего он скрылся.

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