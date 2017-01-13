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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Жебривский пообещал Ахметову проблемы из-за Доброполья
время публикации: 14:57
последнее обновление: 14:57
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Жебривский пообещал Ахметову проблемы из-за Доброполья

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский обещает "проблемы" компании ДТЭК и ее акционеру, бизнесмену Ринату Ахметову из-за вмешательства в создание объединенных громад в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске вечером 12 января, передает "Остров".

"Есть ДТЭК, который, к сожалению, начал собственную политику. Я предупреждал собственников ДТЭК – занимайтесь хозяйственной деятельностью, не лезьте в политику. К сожалению, есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего", – заявил Жебривский.

"Будет то, что на пользу людям – приближение административных услуг. Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру – если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблемы", – заявил губернатор.

Он отметил, что ДТЭК вместе с мэром Доброполья Андреем Аксеновым выступают за создание объединённой территориальной громады с административным центром в указанном городе и они "начали нагибать людей по поводу большого единого Доброполья".

"Этого не будет. Будут иметь проблемы и Аксенов, и ДТЭК. Есть разграничение: политика, пожалуйста, в Верховную Раду, в партию и - вперед, занимайтесь политикой. Бизнес в политику не лезет. Это ключевой вопрос… Я очень прошу акционера задуматься и обратить внимание на тот разговор, который неоднократно с ним имели: бизнес-отдельно, политика – отдельно", – подчеркнул Жебривский.

Отметим, что Аксенов открыто поддерживал "ДНР" и занимался организацией незаконного референдума 11 мая 2014 года об отделении Донбасса от Украины.

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