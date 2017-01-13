 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Твиттер "Зеркала недели" взломали
время публикации: 12:28
последнее обновление: 12:36
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Твиттер "Зеркала недели" взломали

Твиттер издания "Зеркало недели" взломали.

Хакеры изменили аватарку издания.

Пользователи сети также заметили, что от имени издания распространяются комментарии оскорбительного характера.

В редакции "Зеркала недели" "Украинской правде" подтвердили, что их аккаунт взломан.

"Редакция не имеет отношения к распространяемым сообщениям. Мы решаем эту проблему", – сообщила исполняющий обязанности руководителя проекта Zn.ua Анна Здоренко.

Ранее неизвестные взломали твиттеры Администрации президента, СНБО и главы МИД.

facebook

Cсылки по теме:

Нардепы предлагают сажать в тюрьму за кибертерроризм
// NEWSru.ua // Украина // 29 июля 2015 г.

Доступ к взломанным Twitter-аккаунтам АПУ и Авакова восстановлен
// NEWSru.ua // Украина // 14 июля 2015 г.

Взломан сайт Комитета избирателей
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2014 г.

Твиттер "Интера" написал, что на канале - "самые лживые новости"
// NEWSru.ua // Украина // 17 февраля 2014 г.

Интернет-ресурсы партии "УДАР" подверглись массированной хакерской атаке
// NEWSru.ua // Украина // 26 ноября 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:29
 Генпрокуратура закрыла дело против нардепа Демчака со 133 млн гривен наличности
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017