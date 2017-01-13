Твиттер "Зеркала недели" взломали

Твиттер издания "Зеркало недели" взломали.

Хакеры изменили аватарку издания.

Пользователи сети также заметили, что от имени издания распространяются комментарии оскорбительного характера.

В редакции "Зеркала недели" "Украинской правде" подтвердили, что их аккаунт взломан.

"Редакция не имеет отношения к распространяемым сообщениям. Мы решаем эту проблему", – сообщила исполняющий обязанности руководителя проекта Zn.ua Анна Здоренко.

Ранее неизвестные взломали твиттеры Администрации президента, СНБО и главы МИД.

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