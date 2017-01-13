Зимний отдых с пользой: отпуск в Трускавце

Зима ― самое время восполнить силы и укрепить иммунитет. Прекрасно для зимнего отдыха подходят бальнеологические здравницы Трускавца, в которых применяют традиционные и нетрадиционные методы лечения и профилактики. Этот уникальный курорт в зимний период принимает тысячи отдыхающих из Украины и из-за рубежа.

Зимний Трускавец ― отдых, лечение и развлечения

Небольшой курортный Трускавец отмечает новогодние праздники с размахом и фантазией, которым могут позавидовать большие города. Начинаются гуляния в День святого Николая. В этом краю он является основным новогодним персонажем и пользуется большей популярностью, чем Дед Мороз. На главной площади городка, у Верхнего бювета устраивают концерты, театрализованные постановки, шоу, конкурсы, запускают фейерверки.

В праздничный период Трускавец радует гостей и жителей красочной иллюминацией и оригинальными инсталляциями. Частные усадьбы, многочисленные виллы, шале, гостиницы, санатории украшают фасады и подъезды, соревнуясь в красоте новогоднего убранства.

В канун католического Рождества, 24 декабря, в католических костелах проходят богослужения. Самый пик зимних праздников ― новогодняя ночь ― проходит в массовых шествиях и салютах. В православное Рождество Трускавец ежегодно принимает участников фестиваля вертепов, на который съезжаются профессиональные и любительские коллективы.

Приехав в Трускавец, туристы не упускают случая покататься на лыжах на ближайших горных склонах. Многие выделяют 2–3 дня на путешествия по достопримечательностям карпатского края.

Оздоровление в Трускавце ― это больше релаксационный отдых. Его основа ― приятные бальнеологические процедуры, улучшающие физическое состояние и эмоциональный фон.

Посуточное жилье в Трускавце

Трускавец — небольшой городок с населением чуть более 26 тыс. человек. При этом число туристов достигает почти 200 тыс. Популярность курорта послужила главным фактором развития рынка краткосрочной аренды. Частная недвижимость, сдаваемая на короткий срок, отличается высоким уровнем комфорта. Поэтому большинство отдыхающих предпочитают снять жилье в Трускавце посуточно у хозяев, а не в санаториях и профилакториях. Объекты оздоровительной сферы, построенные в Трускавце при социализме, не всегда способны обеспечить гостям должные условия проживания, хотя уровень сервиса в них неизменно высокий.

Многие туристы выбирают частное жилье в Трускавце посуточно, поскольку оно значительно дешевле, чем гостиницы и санатории. Чтобы проходить диагностику и оздоровление в санатории, не обязательно жить в самом лечебном учреждении. Намного выгоднее снять на время отдыха квартиру, а за лечебные процедуры и питание платить отдельно.

Через популярный портал Dobovo онлайн-бронирование жилья осуществляется непосредственно у хозяев. На сайте публикуются объявления, в которых предлагается благоустроенная недвижимость. Даже в бюджетных квартирах, кроме необходимой мебели, есть бытовая техника, кухонная посуда, столовые приборы, спальные и банные принадлежности.

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