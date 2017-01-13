Суд разрешил этапировать 11 "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО, рассказал Мосийчук

После инцидента в Лукьяновском СИЗО суд разрешил этапировать заключенных бойцов батальона "Торнадо" в другие учреждения для содержания под стражей.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук, передает "Украинская правда".

"В суд поступило сообщение о нападении на охрану Киевского следственного изолятора", - говорится в постановлении суда.

Поэтому суд определил 11 бойцам батальона "Торнадо" местом содержания под стражей учреждение Государственной уголовно-исполнительной службы. Куда могут этапировать заключенных и будут ли они удерживаться вместе, пока неизвестно.

"Принятие этого постановления противоречит УПК. На заседании не присутствовали ни "торнадовцы", ни их защитники. Это 100%. Я общался с защитниками. Второй момент, что основанием для постановления стало заявление о нападении на сотрудников Лукьяновского СИЗО. У меня вопрос: кто именно заявил о нападении? Ведь Министерство юстиции, которому подчиняется СИЗО, прямо заявило, что никакого нападения не было. Кто врет?", - прокомментировал Мосийчук.

Копию решения суда от 12 января, он опубликовал в Facebook.

Адвокат "торнадовцев" Владимир Якимов утверждает, что его подзащитные не хотят менять Лукьяновское СИЗО. Поскольку конфликт, по его словам, касался только нескольких сотрудников учреждения.

"СИЗО – это же не отель. Не известно, куда их отвезут, какие там условия. Могут назначить Чернигов или Белую Церковь. Вы представьте, как их зимой будут привозить на суды. Как адвокатам к ним ездить?!", - сказал адвокат Якимов.

Напомним, что 11 января в Лукъяновском СИЗО возник конфликт с участием заключенных бойцов батальона "Торнадо" и сотрудников учреждения. Заключенные жаловались на условия содержания и один из них Максим Глебов по прозвищу "Ахиллес" порезал себе ухо. Вечером того же дня правоохранители сообщили, что конфликт исчерпан.

На следующий день замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что бойцы "Торнадо" не совершали неправомерных действий в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО. По его словам, боец, который порезал себе ухо, был недоволен ходом следствия.

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