Оккупанты обстреливают позиции сил АТО на всех направлениях, ранен один военный

Оккупанты в течение сегодняшнего дня продолжили обстрелы украинских позиций в зоне проведения Антитеррористической операции на всех направлениях.

Об этом в пятницу 13 января сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском – из минометов обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. На Донецком направлении - по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке – из гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском – по Крымскому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, в целом за день произошло 17 обстрелов.

"Один наш военный ранен", - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны трое украинских военнослужащих получили ранения.

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