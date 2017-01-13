Взрыв в Киеве: гранату в почтовый ящик подложили известному "догхантеру"

В Днепровском районе Киева в многоэтажке сдетонировала ручная граната, которую подложили в почтовый ящик известному киевскому "догхантеру". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского "догхантера" Алексея Святогора, который также прописан по этому адресу.

Евгений Святогор говорит, что упал сразу после того, как открыл ящик.

"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверь, я увидел оторванную нить, присел и начал отходить от ящика. В тот момент прогремел взрыв. При взрыве меня оглушило на пару минут", - рассказал Евгений Святогор.

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Взрыв произошел в подъезде дома на улице Луначарского вечером 12 января. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сам же Алексей Святогор, как пишет "Укринформ", один из самых жестоких и циничных убийц животных в Киеве. У него есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и попутно кроет матами и оскорблениями тех, кто считает его "деятельность" аморальной.

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